غادة عادل وريم مصطفى وحسن الرداد في الطائرة متجهين للسعودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

غادر فريق مسرحية "في نص الليل" صباح أمس الاثنين مصر، في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في موسم الرياض، بعرض "في نص الليل".

والعمل يعتبر أول انتاج لشركة ABK media pro. Bahgat kamarلصاحبيها أيمن بهجت قمر وإنجي عبدالحافظ، والشركة قررت أن يكون باكورة أعمالها مهداة للراحل المبدع بهجت قمر.

ومن المقرر أن يجرى فريق عمل المسرحية بروفة وحيدة على المسرح قبل ليلة العرض يوم الجمعة المقبلة. وكان فريق المسرحية قد أجرى بروفات على مسرح الريحانى بقيادة المخرج الكبير عمرو عرفة.

"في نص الليل" عمل مسرحي جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل، ويخرجها عمرو عرفة في أول إخراج مسرحي له .

مسرحية في نص الليل بطولة غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.