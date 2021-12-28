صورة غريبة لأحمد مكي مع غراب وهنا الزاهد أنيقة.. لقطات نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء أنيقة.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

أحمد مكي

نشر الفنان أحمد مكي صورة تجمعه بطائر الغراب، بدا فيها الغراب بشكل غريب كأنه ينظر للكاميرا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في باريس.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم المطلة على البحر.

إلهام عبدالبديع

نشرت الفنانة إلهام عبدالبديع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

بلقيس فتحي

نشرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية جاكيت من الفرو.

شريف رمزي

نشر الفنان شريف رمزي صورة له خلال تواجده في باريس، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".