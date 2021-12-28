تفاصيل أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب.. تلعب وترقص وتغني (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تطل الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء يوم الجمعة المُقبلة، على جمهورها في حلقة جديدة من حلقات "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، لتحتفل بالسنة الجديدة، ويظهر معها ابنتيها مريم وهنا.

وكشفت إسعاد عن برومو الحلقة، وطرحته على موقع "فيسبوك"، وفيها وصفت شيرين بصوت مصر الأول، وسألتها عن إحساسها في الفترة التي تعيشها الآن بعد الانفصال، ومن أبرز ما جاء في البرومو على لسان شيرين "بقيت ابص للناس مبهورين بيا أنا مش باللي عملته في شكلي".

وتلعب شيرين مع إسعاد، وترقص وتغني باقة من أجمل أغانيها، وكذلك أغاني قديمة، مثل: بانوا بانوا، سيدنا القماص، أنا مش مبيناله، كما تكشف عن الكثير من تفاصيل حياتها مع ابنتيها هنا ومريم.

حلقة شيرين عبدالوهاب مع صاحبة السعادة، ستُعرض على قناة DMC، ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، والتي توافق يوم الجمعة.