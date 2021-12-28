ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرًا عن والدتها في "صاحبة السعادة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة إسعاد يونس، برومو حلقتها الجديدة من برنامج "صاحبة السعادة"، والذي تقدمه على قناة DMC، ومن المقرر عرضها ليلة رأس السنة، احتفالا بالعام الجديد 2022.

الحلقة تستضيف فيها إسعاد، الفنانة شيرين عبدالوهاب، ليكون اللقاء التليفزيوني الأول لها على شاشة قناة مصرية، تحكي خلاله عن أزمة انفصالها وعن جديدها في عالم الفن، كما تضم الحلقة الكثير من المفاجآت، إذ يظهر معها ابنتيها مريم وهنا، ويتحدثان عن أسرار وكواليس حياتهن في المنزل.

وتوجه إسعاد حسبما جاء في البرومو الكثير من الأسئلة لمريم وهنا، عن أشياء خاصة تتعلق بوالدتهما شيرين، مثل: هل تغني لهما في البيت؟، وكيف تتعامل معهما عندما تغضب هل تلجأ إلى الصوت العالي؟، وما أول شيء تقوم به عندما تشعر بالضيق؟ وكانت إجابة ابنتها الصغرى على السؤال الأخير أن والدتها تذهب للنوم أو تبكي.

حلقة شيرين عبدالوهاب مع صاحبة السعادة، ستُعرض على قناة DMC، ليلة رأس السنة 31 ديسمبر، والتي توافق يوم الجمعة.