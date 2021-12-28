على أغنية أنت الحظ.. كواليس جلسة تصوير ملك قورة احتفالا بالكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ملك قورة كواليس أخر جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ومزجت ملك فيديو جلسة التصوير التي خضعت لها بأغنية "أنت الحظ" للفنان عمرو دياب، وعلقت على الفيديو: "عيد ميلاد مجيد لكل شخص عندي".

وشاركت الفنانة ملك قورة في بطولة مسلسل "شقة 6" الذي انتهى عرض جميع حلقاته على منصة "شاهد vip"، وأثار أزمة كبيرة بين مؤلفي العمل والمخرج محمود كامل بسبب التغييرات التي حدثت في أحداث الحلقة الأخيرة.

مسلسل "شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

جدير بالذكر أن، ملك قورة كانت قد أعلنت في 14 سبتمبر الماضي عن إصابتها بفيروس كورونا وطالبت كل من خالطها في الفترة الأخيرة بإجراء الفحوصات.