شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 2 مليون مشاهدة للملامح الجديدة لفيلم The Batman.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة والأكشن The Batman، عن ملامح جديدة للفيلم المنتظر عرضه في 4 مارس من العام المقبل، بعد طول انتظار وتأجيلات بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها تفشي فيروس كورونا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفيلم التريلر الثاني للفيلم والذي يضم لقطات جديدة من الحبكة المقبلة، وسرعان ما حقق التريلر الثاني أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحه عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة.

وكان تصوير الفيلم قد توقف في لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، في حين أعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـCOVID-19، على الرغم من أن الشركة المنتجة رفضت التعليق على الشخص المحدد الذي كانت نتيجة اختباره إيجابية استؤنف الإنتاج في وقت لاحق من الشهر.

ويأتي قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، أهمها إصابة بطل الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلي، وظروف السوق الصعبة التي أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض في أمريكا والعالم.