شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس لـ "صاحبة السعادة": حسيت إني اتعريت بعد وفاة أبويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج والمخرج نصر محروس، خلال لقائه مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على dmc، إنه عشق الفن والدنيا من خلال والده محروس عبد المسيح، الذي أنتج لكارم محمود ومحمد قنديل ومحمد رشدي ومحرم فؤاد وأحمد عدوية، مؤكدا أنه شعر بأنه تعرى وكبر في السن بعد وفاة والده.

وأوضح نصر محروس، خلال حلقة الصلح بينه وبين بهاء سلطان، أن بهاء سلطان بالنسبة له عشرة عمر 18 سنة، ويعتبره ابنه ويخاف عليه، مضيفا أنه تعرض لهجوم شديد، وتلقّى شتائم بسبب الخلاف مع بهاء سلطان، وكان يشعر بالضيق بسبب ذلك، موضحا أنه لم يوقف بهاء سلطان عن الغناء فهو أخ وصديق.

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك"، مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة، أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

وتوقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".

بعد طرح ألبوم "ومالنا"، نشبت الخلافات بين الثنائى وفى هذا الوقت طرح "محروس"، ألبوم بهاء سلطان الدينى "بدعى يا رب"، والذى سجله بهاء خلال فترات متباعدة.

وفى عام 2014، طرحت شركة "فرى ميوزك"، أغنية "أسيبك"، من ألبوم "سيجارة"، وحققت الأغنية نجاحًا ساحقًا، وانتظر الجمهور الألبوم الذى لم يخرج للنور حتى الآن.

وخلال التحضير لألبوم سيجارة طلب المنتج الشهير من الفنان تجديد التعاقد، وهو ما قوبل بالرفض من الأخير، مما صعد الأمر بينهما، وظلت الأمور عالقة حتى فوجئ بهاء سلطان بإنذار قضائى يتهمه بأنه لم ينته من تسجيل أعماله الغنائية المُبرمة فى العقد، ولم يدفع النسب المادية للشركة من حفلات "اللايف".