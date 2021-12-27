في القاهرة.. عشاق هاري بوتر يحيون الذكرى العشرين لصدور أول أفلامه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجمّع عشاق سلسلة أفلام هاري بوتر في العاصمة المصرية القاهرة وجرى تصنيفهم في منازل قبل أن ينخرطوا في فعالية على مدار يوم كامل تتناول الأحداث البارزة في تلك الأفلام بمناسبة الذكرى العشرين لتدشينها.

الفعالية نظمها المصريون الشغوفون بهاري بوتر، التابعون لما يطلق عليه بوتر هيدز، وتضمنت أنشطة مما جرى في سلسلة الأفلام مثل مباريات الكويديتش والمبارزات والوصفات السحرية.

وتجوّل الجمهور في مخيم الفعالية، في الأكشاك التي تعرض سلعا واصطفوا للمشاركة في مسابقات لكسب نقاط لمنازلهم.

وبيعت في تلك الأكشاك جرعات حظ سائل ووصفة بوليجوس وهرعت العديد من الفتيات الصغيرات لشراء جرعات الحب.

وجاءت هذه الفعالية قبل نحو أسبوع تقريبا من حلقة لم شمل الممثلين وصانعي سلسلة الأفلام الثمانية لهاري بوتر في عرض لـ “إتش.بي.أو ماكس” في أول أيام 2022.

واختتمت الفعالية التي استمرت يوما كاملا بعرض أحد الأفلام في مكان مفتوح.