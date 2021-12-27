نجوى كرم متألقة بصورة جديدة.. “طلّة ملكة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية نجوى كرم الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها. وظهرت نجوى في الصورة بإطلالة أنيقة تفيض جمالًا وأنوثة.

وعبّرت نجوى كرم في تعليقها على الصورة عن حماسها للقاء الجمهور في حفل ليلة رأس السنة بفستيفال أرينا في مدينة دبي، قائلةً: “4 أيام ومنلتقي بفيستيفال أرينا – دبي لنستقبل سوا الـ2022”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة نجوى كرم، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، البعض قال “طلة ملكة”. وآخر كتب “كل شي له نهاية الا حب صوتك”. وتعليق آخر “انت كتير حلو كتير هالقد” وآخر كتب “موفقة يا ست الكل”.

يذكر أن نجوى كرم ستستقبل العام الجديد مع الجمهور والجالية العربية في دبي فستيفال أرينا، حيث ستقدّم باقة من أجمل الأغنيات التي قدمتها على مدار مسيرتها الفنية بالإضافة إلى جديدها أغنية “مغرومة” كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، وأغنية “ساحر قلوب” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو.

يذكر أن نجوى كرم أحيت في الفترة الأخيرة الماضية، سلسلة من أنجح الحفلات بين الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن وغيرها من البلدان العربية.