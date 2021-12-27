شكرا لقرائتكم خبر عن "انا قادر" أغنية جديدة لـ أحمد سعد بتوقيع هشام الجخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب أحمد سعد مع الشاعر هشام الجخ في أغنية جديدة تحمل اسم "أنا قادر" والتي سيتم طرحها لخال الفترة المقبلة، والأغنية من الحان أحمد سعد ومن كلمات هشام الجخ وهو أول تعاون يجمع الثنائى.

يحيى النجم أحمد سعد حفلاً غنائيًا في العين السخنة يوم الجمعة المقبلة ضمن احتفالات موسم رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره خلال الحفل باقة متنوعة من أعماله القديمة والحديثة ويشهد عددًا من المفاجآت.

من ناحية أخرى استقر القائمون على حكاية "بنات السباعى" من مسلسل "حد فاصل" على أحمد سعد لغناء تتر العمل الذي تخوض من خلاله الفنانة ريم البارودى أولى بطولاتها في الدراما خلال هذه الحدوتة التي تدور في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل.

"بنات السباعى" هي الحدوتة الثانية من مسلسل "حد فاصل" الذى كان يحمل اسم "القرار"، وذلك بعد انتهاء ادوارد من تصوير الحدوتة الأولى بعنوان "خيال علمى" ويشارك في بطولتها نانسي صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد وعفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد إبراهيم.

وطرح مؤخرا المطرب أحمد سعد أحدث أغنياته وتحمل اسم "هيفوت عليك" وهى الأغنية الخاصة بمسلسل "أيام" للنجمتين شيرى عادل وحورية فرغلى، وتجسد حورية فرغلى ضمن أحداث العمل شخصية فتاة تعيش فى حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولى.







