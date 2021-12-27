شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بكورونا وتوجه نصيحة لمتابعيها: انتشارها صار أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا عبر حسابها على موقع إنستجرام قائلة إن العام الجارى ختم معها بالإصابة بالفيروس عقب خضوعها للفحص الذى أكد ذلك، وأضافت: "الحمد لله ختمنا هالسنة بكورونا ورح نفتتحها بكورونا، وكل شيء من عند الله يامحلاه.. دعواتكم حبايبي".



سوزان نجم الدين على انستجرام

ثم تابعت بعد ذلك بقولها في رسالة إلى كل متابعيها : " كونوا حذرين..لإنو انتشاروا صار سريع جداً .. الله يحميكن ويبعد عنكن أي سوء وأي مرض وتضلّوا بخير بإذن الله تعالى".

على جانب آخر انضمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إلى فريق عمل المسلسل السورى "وثيقة شرف"، من بطولة كل من أمل عرفة ونظلى الرواس وفراس إبراهيم وفاتح سليمان، والعمل ينتمى إلى المسلسلات القصيرة التي تبلغ 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه حول أربعة أصدقاء اجتمعوا في أحد الأحياء وعقدوا وثيقة شرف على الإخلاص والشرف فيما بينهم ويقع هذا الميثاق في مهب الريح مع أول اختبار حقيقى بينهم وتتحول الصداقة إلى صراع وحرب بينهم.

يذكر أن النجمة السورية سوزان نجم الدين قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الكبرى، ونشرت سوزان صورة تجمعهما على حسابها بموقع "انستجرام"، ووجهت لها رسالة تهنئة قائلة: "سوسو.. فرحتي الأولى.. كبرت سنة وأنا صغرت سنة.. قد إيه حلو هالإحساس.. إنك تتحول لطفل بأحضان ولادك.. إنكن تتبادلوا الأدوار من وقت للتاني.. وتتبادلوا المشاعر والأحاسيس والمسؤوليات".