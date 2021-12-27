شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريللر جديد لفيلم The Batman ودور العرض تستقبله 4 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Batman، تريللر جديدا والذي من المفترض أن يعرض في 4 مارس المقبل، من إخراج مات ريفز، حيث يلعب روبرت باتينسون دور البطولة مع زوي كرافيتز في دور سيلينا كايل.

وأعلن المخرج مات ريفز عبر انتهاء تصوير فيلم The Batman رسميًا، وكان قد تم تأجيل باتمان مرتين من تاريخ الإصدار الأصلي في يونيو 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، والآن من المقرر إصداره 4 مارس 2022.

وكان تصوير الفيلم توقف في لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، في حين اعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19، على الرغم من أن الشركة المنتجة رفضت التعليق على الشخص المحدد الذي كانت نتيجة اختباره إيجابية استؤنف الإنتاج في وقت لاحق من الشهر.

ويأتي قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، أهمها إصابة بطل الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلي، وظروف السوق الصعبة التي أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض في أمريكا والعالم.