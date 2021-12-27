شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى فى كواليس الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة نرمين الفقى تصوير مشاهدها فى مسلسل "أبو العروسة 3" فى الديكور الرئيسي بمصر الجديدة، وننشر مجموعة من الصور تجمع بين نيرمين والنجمة سوسن بدر وسيد رجب ومخرج العمل كمال منصور، وكارولين عزمى ومدحت صالح وديانا هشام وأمانى كمال ورانيا فريد شوقى داخل كواليس التصوير.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.

وتصور نرمين الفقى أيضاً "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس وعدد آخر من الفنانين الشباب.



9نيرمين الفقى وسوسن بدر



نيرمين الفقى وسيد رجب ومدحت صالح وديانا هشام



نيرمين الفقى وامانى كمال وكارولين عزمى ورانيا فريد شوقى



نيرمين الفقى



نيرمين الفقى وسوسن بدر وولاء الشريف وكارولين عزمى