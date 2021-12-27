"على طريقة التيك توك.. هند صبري: "طموحاتي السنة الجديدة القيامة تقوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازحت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بمناسبة العام الجديد.

ونشرت هند مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها على تطبيق "تيك توك".

وظهرت هند في الفيديو وهي تستعمل فلتر، واستخدمت جملة "طموحاتك إيه في السنة الجديد؟ لترد هند: "القيامة تقوم".

وكانت هند صبري قد فازت بجائزة أفضل ممثلة في جوائز فرانكوفون للسينما عن دورها في الفيلم التونسي "نورا تحلم"، وتسلمها بدلا عنها ستيفان تيلمان المنتج البلجيكي المشارك في إنتاج الفيلم.

وتشارك هند صبري في مسلسل "البحث عن علا"، أحدث مسلسلات شبكة نتفليكس والمكوّن من 6 حلقات، من بطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، ندا موسى، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي.