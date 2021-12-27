وفاة المخرج العالمي جان مارك فاليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفي المخرج العالمي جان مارك فاليه، صاحب المسلسل الشهير Big Little Lies، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، وذلك أمس 26 ديسمبر الجاري، حسبما أعلنت تقارير أجنبية، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وقال صديق المخرج الراحل، ناثان روس، في بيان نشره موقع فارايتي "دافع جان مارك عن الإبداع والأصالة وتجربة الأشياء بشكل مختلف، لقد كان فنانًا حقيقيًا ورجلًا كريمًا ومحبًا، كل من عمل معه لم يستطع إلا أن يرى الموهبة والرؤية التي يمتلكها، لقد كان صديقًا وشريكًا مبدعًا وأخًا أكبر لي، سيُفتقد المايسترو".

مسلسل Big Little Lies عرُض لأول مرة على قناة "Hbo" في 19 فبراير من عام 2017، وهو مبنى على رواية للكاتبة ليان موريارتى، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم ريس ويذرسبون، نيكول كيدمان، شايلين وودلي، الكساندر سكارسجارد، لورا ديرن، وتدور قصته في أجواء درامية حول 3 أمهات لأطفال صغار في الروضة، تتعرض حياتهم التي تبدو رائعة للغاية، لتغير كبير وتنقلب رأساً على عقب عندما يتم ربطها بجريمة قتل.