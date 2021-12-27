نشرت صورة ببدلة الرقص.. أول ظهور لـ لورديانا: قابلت نسختي المكسورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة على طريقة الـ"gif"، عبر خاصية القصص القصيرة.

ظهور لورديانا هو الأول لها بعد مرورها بوعكة صحية كبيرة استدعت إيداعها العناية المركزة لعدة أيام، ووجهت في تعليقها على الصورة كلمات لجمهورها عبرت من خلالها عن حبها لهم، كما نشرت صورة ببدلة الرقص.

وكتبت في تعليقها على صورتها ببدلة الرقص: "هذا العام قابلت أكثر نسخة مكسورة مني، ولكن أيضًا عدت أقوى، هل افتقدتوني؟.. شكرا لكم على كل دعمكم وحبكم".

كان الحساب الرسمي للراقصة البرازيلية لورديانا، كشف عبر "إنستجرام"، تطورات حالتها الصحية بعد نقلها لأحد المستشفيات.

وكتب حساب لورديانا: "في الوقت الذي نقف فيه اليوم قرر الفريق الطبي نقل لورديانا إلى فريق متخصص في وحدة العناية المركزة في 17 ديسمبر من أجل مراقبة استقرار حالتها الصحية ودعم وضعها الصحي".

أضاف: "تظل تفاصيل مشكلتها الطبية غير معروفة وسيتم الإعلان عنها بمجرد وصول الفريق الطبي إلى السبب الجذري.. نحن نقدر كل دعمكم وحبكم.. دعونا جميعًا نصلي لها ونتمنى لها الشفاء وتخطي هذه المرحلة".

وكانت الصفحة الرسمية للراقصة البرازيلية لورديانا، نشرت صورة لها من داخل أحد المستشفيات، وكتبت: "بالنيابة عن Lurdiana، للأسف تمر بوقت صعب بسبب حالتها الصحية، وهي حاليًا في المستشفى وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة.. سيتم إلغاء الحفلات المجدولة للفترة القادمة حتى إشعار آخر، دعنا نصلي لها ونتمنى لها الشفاء والتعافي".