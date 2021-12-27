أحدث ظهور لـ معوض إسماعيل.. نجل عبدالغفور البرعي وأشهر أطفال "بوجي وطمطم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هو واحد من الوجوه التي ارتبط بها الجمهور منذ طفولته، شارك في عدد من الأعمال الفنية التي شكلت ذكريات أطفال جيل التسعينيات، الفنان والمخرج معوض إسماعيل.

يهتم الجمهور بمتابعة أخبار الفنانين، ويبحثون عن جديدهم الفني، خاصة إذا كانوا عاصروا طفولتهم، وكبروا أمام أعينهم ليصبحوا من من العائلة، ومن بين هؤلاء الفنان معوض إسماعيل، الذي انتشرت له صورًا من موقع تصوير فيلمه الجديد "شمس" والذي يشارك فيه كمخرج.

الفيلم انطلق أمس الأحد، تصوير أولى مشاهده داخل ڤيلا شعيب بمنطقة الهرم، وجمعت المشاهد بين كل من عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني وخالد الصاوي وهدى الإتربي.

معوض عرفه الجمهور في أجزاء مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" بطولة يونس شلبي، هالة فاخر وحسن مصطفى، كما لعب دور عبدالوهاب نجل عبدالغفور البرعي في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وشارك في مسلسل" هارون الرشيد"، وجسد دور الإمام أحمد بن حنبل في طفولته بمسلسل "عصر الأئمة"، وتوالت أدواره في عدد كبير من الأعمال الفنية.