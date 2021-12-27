حنان مطاوع تستعيد حسابها على انستجرام: "تم التعامل مع الهاكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة حنان مطاوع حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعد أن اخترقه معجب عراقي .

ونشرت حنان منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب فيه: "رجع الحمد لله، وتم التعامل مع الهاكر واسفة لأي شخص اتبعت له رسالة من الأكونت وهو مسروق أيا كان محتواها وأشكركم جدا على اهتمامكم".

وكان الشخص العراقي الذي اخترق حساب الفنانة حنان مطاوع نشر منشورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب فيه: "رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا".

وأضاف: "بما إن ست حنان ما بترد دايركت فحبيت أدخل الحساب أعبر عن هذا الحب، الحساب بيرجع للست حنان بإذن الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، أحمد رزق، لبنى ونس، صبري عبدالمنعم.