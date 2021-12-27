عيون أنجلينا وعضلات رونالدو.. مواطن جمال المشاهير في عيون النساء والرجال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت دراسة بريطانية حديثة شارك فيها 2000 شخص بالغ عن المشاهير أصحاب التأثير الأكبر على نظرة الشعوب للجمال.

ووفقًا لموقع “ديلي ستار” الأمريكي، وجدت الدراسة أن الرجال يتمنون الحصول على شعر الممثل الأمريكي براد بيت، وأقدام لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، وعيني الممثل الأمريكي توم كروز.

وتصدر كريستيانو رونالدو الدراسة، حيث تمنى الرجال الحصول على صفات جسدية كثيرة يمتلكها مثل: عضلات بطنه، ورأقدامه، وكتفيه، وذراعيه، وحتى ذقنه.

كريستسانو رونالدو

وبالنسبة للنساء، خلصت الدراسة إلى أن النساء يتمنون الحصول على أنف وأقدام وشعر دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، التي تصدرت الدراسة بجمالها، وعيني الممثلة أنجلينا جولي.

أنجلينا جولي

وتمنى الرجال في الدراسة الحصول على بشرة جورج كلوني، بينما تمنت النساء الحصول على بشرة المغنية البريطانية شيريل كول.

وقال طبيب التجميل شيريل كوبر، الذي أشرف على الدراسة، إنه من المثير للاهتمام أن يرى وجهة نظر الشعب البريطاني للجمال، والشخص الذي يرغبون في أن يصبحون أكثر شبهًا بهم.

وأضاف، مثلًا الدراسة وجدت أن الرجال يرغبون في امتلاك عضلات وبنية رياضية بينما ترغب النساء في مظهر أنيق كلاسيكي وجمال أبدي.