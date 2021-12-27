نيكول كيدمان تفجر مفاجأة: طلاقي من توم كروز سبب فوزي بـ”أوسكار”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

كشفت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان عن سبب غير متوقع كان الدافع وراء فوزها بجائزة أوسكار عن دورها في فيلم The Hours (الساعات).

ووفقًا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، كشفت “كيدمان” مؤخرًا أنها كانت تمر بفترة اكتئاب حادة خلال القيام بدور فيرجينيا وولف في فيلم “الساعات”، بسبب انفصالها عن زوجها السابق توم كروز في تلك الفترة.

وذكر الموقع، أن فيلم “الساعات” صدر عام 2002، وأن “كيدمان” لم تستخدم دوبلير بدلًا منها لتأدية مشهد انتهار “وولف” في النهر غرقًا.

وقالت “كيدمان”: “لم أفكر في مدى الخطر الذي قد أتعرض له خلالها، فقط وضعت الصخور في جيبي وسرت إلى النهر وقفزت”.

وتابعت: “كنت أشعر بالاكتئاب، والانفصال عن جسدي، وكنت قد انفصلت عن (كروز) عام 2001” قبل طرح الفيلم.

وأضافت: “لم أكن أرغب في العمل ولكنني صممت على الاستمرار، وأنا سعيدة بذلك القرار، لقد عملت مع ميريل ستريب وجوليان مور وشخصيات نسائية مرموقة في السينما”.

واختتمت بقولها: “كان الانفصال هو الوقود الذي حركني للقيام بهذه الشخصية، ومن انفصالي جاء عمل تم الاحتفاء به سينمائيًا، وهذا هو أكثر ما يهمني”.