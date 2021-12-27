قبل كأس أمم أفريقيا.. فضيحة تهز أسطورة الكاميرون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

ضربة قوية تلقاها رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد، والرجل الأول لبطولة أمم إفريقيا، صامويل إيتو قبل أسابيع من انطلاق البطولة، تمثلت بفضيحة مالية.

وكشفت قائمة “المدينين” التي نشرتها سلطات الضرائب في إسبانيا، الاثنين، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن النجم الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو، المنتخب مؤخرا رئيسا لاتحاد بلاده لكرة القدم، مدينٌ لها بقرابة مليون يورو.

وبحسب هذه القائمة، فإن إيتو مدينٌ بقرابة مليون يورو للخزانة الإسبانية، عن الأعوام التي قضاها مع فريق برشلونة بين عامي 2004 و2009.

وفي نوفمبر، طالب مكتب المدعي العام الإسباني بفرض عقوبات على إيتو تصل بإجمالها إلى عشرة أعوام في السجن مع دفع غرامة قدرها 18 مليون يورو، متهما الهداف السابق الذي انتخب رئيسا لاتحاد بلاده للعبة في 11 ديسمبر الحالي، بالتهرب من دفع 3.9 مليون يورو كضرائب ناجمة عن حقوق بيع صوره خلال فترته مع برشلونة.

واللائحة التي تحمل عنوان “قائمة المدينين”، تجمع بين آلاف الأفراد والشركات المدينين لسلطات الضرائب الإسبانية بـ”أكثر من 600 ألف يورو”.

وتأتي الأنباء التي تدين إيتو في توقيت سيء جدا، قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في بلاده الكاميرون، وهو الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني، والمتحدث الأول باسم البطولة.

وتأتي الفضيحة الجديدة لتضاف إلى سلسلة المشاكل التي تعاني منها البطولة قبل انطلاقها، مثل الحرب الأهلية ومشاكل متحور أوميكرون في أفريقيا وموعدها الذي يأتي وسط الموسم الكروي الأوروبي.