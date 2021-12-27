غادة عادل تظهر بنحافة مُفرطة والجمهور: “عملتي إيه عشان تخسي كده؟” – شاهد كيف تغير شكلها

كتب امير فتحي في الاثنين 27 ديسمبر 2021 09:57 مساءً - نشرت غادة عادل صور عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” وظهرت فيها بإطلالات متنوعة وقد لاحظ الجمهور مدى النحافة التي ظهرت بها الفنانة غادة عادل لدرجة أثارت الجدل مما سبب الكثير من التساؤلات حول الموضوع.

حيث ظهرت غاده في الصورة الأولى ارتدت غادة عادل فستان بنقوشات ورود ضيق من الوسط يظهر رشاقتها.

وفي صورة أخرى ظهرت بفستان يدمج اللونين الوردي والبنفسجي ولملت شعرها ورفعته للأعلى مع مكياج حدد عينها وفي صورة أخرى ظهرت بنطال بلون “البيج” مع بلوزة بـ “فيونكة” كبيرة من منطقة الصدر

وعلى الصعيد الفني، تستعد الفنانة غادة عادل مع فريق عمل “مسرحية في نص الليل” لتقديم العرض ليلة رأس السنة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية على مسرح محمد العلي.

مسرحية “فى نص الليل” من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.

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وكتبت غادة عادل عبر صفحتها على “إنستجرام”: “نتظرونا في مسرحية #في_نص_الليل من عالم #بهجت_قمر في موسم الرياض ???????? علي مسرح محمد العلى في البوليڤارد في برعاية هيئة الترفيه المستشار تركي آل شيخ ????????❤️”.

من ناحية أخرى، تشارك النجمة المصرية غادة عادل في “فيلم المحكمة” الذي عرض لأول مرة في السينمات في شهر نوفمبر الماضي، خلال عرض إفتتاحي شهد حضور أبطاله وفريق العمل في إحدى دور العرض المعادي.

فيلم “المحكمة” تم عرضه ضمن الموسم الشتوي، بجميع دور العرض السينمائية في مصر السعودية الكويت ودول الخليج”.

المحكمة من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، وهو بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، سلوى عثمان، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، وآخرين.

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يتناول فيلم “المحكمة” العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو دار القضاء بداخل “المحكمة” .

تتعرض النجمة غادة خلال عادل الأحداث للسجن، بعد قتلها والدتها بسبب إصابتها بمرض السرطان، لتلبى رغبة والدتها فى قتلها حتى تتخلص من الآلام التى تلازمها، وأبدعت النجمة غادة عادل خلال الدور وإتقان التعابير اللازمة للشخصية ومتطلبات المشهد حيث إنها من أصعب القضايا.

كما تستعد غادة عادل لبطولة فيلمين جديدين هما “بنات رزق” بمشاركة مى عمر، شيرين رضا، أروى جودة، رزان مغربى وإخراج مرقس عادل، و”جروب الماميز” بمشاركة روبى وريم مصطفى وإخراج معتز التونى، وتنتظر طرح فيلم “المحكمة” في دور العرض يوم 24 نوفمبر الجارى، والذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

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