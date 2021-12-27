نادر الأتات يكتسح تيك توك.. مليون مشاركة لـ”قلي وينك” في أيام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر النجم اللبناني نادر الأتات بحصد نجاح أحدث أعماله الفنية، أغنية “قلي وينك”، إذ تحتل الأغنية المراتب الأولى في صدارة الترند بموقع “يوتيوب”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

وتنال أغنية “قلي وينك” تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح الأغنية مواقع ”تيك توك”، و“إنستغرام”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية.

وفي هذا السياق، حققت أغنية “قلي وينك” رقمًا قياسيًا على تطبيق “تيك توك”، بأكثر من مليون مشاركة بعد 10 أيام فقط من صدورها.

يذكر أن أغنية “قلي وينك” كلمات إميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ. وكليب الأغنية من إخراج عادل سرحان، وتم تصويره بمدينة دبي في الإمارات، في فكرة مميّزة، تعالج موضوع الفراق والصعوبات التي يواجهها الحبيب بعد فقدان حبيبته.