سلمان خان في المستشفى.. تعرض للدغات ثعبان سام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر النجم البوليوودي سلمان خان عناوين الصحف العالميّة عقب دخوله المستشفى لتلقّي العلاج بعد تعرّضه لحادث مؤسّف في منزله.

وفي التفاصيل، تعرّض سلمان خان، قبل أيّام من حفل عيد ميلاده الـ56، للدغات ثعبان في مزرعة منزله، وقد نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وشكّل الخبر صدمة لدى الجمهور، الذي عبّر عن خوفه وقلقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بوالد الممثل إلى طمأنة المعجبين إلى حالة ابنه الصحيّة، مشيراً إلى أن الأطباء وصفوا له الراحة لعدّة أيام، وأكدّوا عدم حاجته لأيّ أدوية أخرى. وذكر الوالد أيضاً أن سلمان خان عاد إلى المنزل بخير وعافية بعدما تحقّق الأطباء من حالته الصحية.

بدوره صرّح الممثل العالمي لوسائل الإعلام الهندية بأن ثعباناً سامّاً دخل مزرعة منزله، فحاول إخراجه باستخدام عصا، إلا أنّ الأخير هاجمه، وعضّه ثلاث مرات في يديه، قبل أن يُنقل إلى المستشفى، حيث تلقّى العلاج لمدّة 6 ساعات.

يُذكر أن سلمان خان أحيا حفلاً غنائيّاً استعراضيّاً في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم الرياض، في بداية كانون الأول الجاري، وقد حضر الحفل الاستثنائيّ عددٌ كبيرٌ من محبّي النجم الذي يتمتع بشعبيّة كبيرة في العالم العربي والعالم.