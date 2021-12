شكرا لقرائتكم خبر عن شباك تذاكر 2021 ينخفض بنسبة 61% عن 2019 برغم جهود Spider-Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من جهود فيلم الأكشن والأبطال الخارقين الجديد Spider-Man في شباك التذاكر وتحطيمه لحاجز المليار دولار خلال 12 يوما، فيشهد سباق الإيرادات هذا العام 2021 انخفاض بنسبة 61% عن عام 2019، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها عدة دول بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن شباك التذاكر العالمي يقترب من تحقيق 4.4 مليار دولار خلال عام 2021، بانخفاض 61% عن عام 2019، وهو العام الأخير قبل الجائحة الذي بلغت فيه الإيرادات حوالي 11.39 مليار دولار من عائدات أفلام Avengers: Endgame" و "The Lion King" و "Toy Story 4"، لتنخفض الإيرادات بنسبة 80% لعام 2020 والتي وصلت إيراداتها إلى 2.2 مليار دولار، لتعود للتعافي من جديد العام الحالي بـ 4.4 مليار دولار.

ووفقًا لتقديرات مبكرة من Comscore، من المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات شباك التذاكر المحلية في عام 2021 إلى 4.4 مليار دولار خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، ومن الممكن أن يتقلب الرقم النهائي في الأيام القليلة المقبلة، حيث ان عادةً ما تكون الفترة الممتدة بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة هي أكثر الأوقات ازدحامًا في حصد الإيرادات.

وسيطر فيلم الإثارة والخيال Spider-Man: No Way Homeعلى شباك التذاكر العالمي، ليحقق مليار دولار في 12 يوم عرض، متفوقاً على عدد كبير من الأفلام الشهيرة التي تشارك في سباق الإيرادات حالياً منهم فيلم "Matrix 4" و "The King's Man".