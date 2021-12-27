صورة نادرة لأم أشرف عبد الباقي في فيلم “صاحب صاحبه” وهي آنسة في شبابها.. لن تصدق جمالها! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الاثنين 27 ديسمبر 2021 08:53 مساءً - قامت إحدى الصفحات المعنيّة بأخبار الفنانين على مواقع التواصل الإجتماعي، وتنشر لهم صور نادرة في مراحل عمرية مختلفة، بنشر صورة نادرة للفنانة الراحلة فوزية عبد العليم، الشهيرة “بأم جاد” التي شاركت في فيلم صاحب صاحبه مع النجمين محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي، وذلك عندما كانت شابة في العشرينات.

وانهالت تعليقات روّاد مواقع التواصل على تلك الصورة وشاركها الكثير من متابعي الصفحة، حيث أنهم أبدوا إعجابهم بها وبجمالها، حيث كانت تمتلك ملامح جميلة جداً ورقيقة وكان لديها شعر ناعم ومسترسل.

الفنانة فوزية عبد العليم تعد من أبرز الفنانات اللاتي لم يأخذن حقهن من الشهرة والمعرفة رغم ظهورها الطاغي على الشاشة، وموهبتها الفنّية المتميزة والتي علقت في أذهان من يشاهد أعمالها الفنية. فمن المعروف أن الفنانة الراحلة، ظهرت أمام الكاميرا في أدوار ليست رئيسية وكانت في سن كبير منذ ظهورها، ولم نعرفها شكلها عندما كانت شابة.

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من هي فوزية عبد العليم؟

فوزية عبد العليم هي فنانة مصرية ولدت في قرية سنتريس بمحافظة المنوفية، عام 1939 م، وشاركت في 15 عمل فني فقط، حيث أدت فوزية بعض الأدوار الصغيرة في عدد من الأفلام السينمائية، ثم انضمت بعد ذلك لفرقة رمسيس المسرحية مع الفنان يوسف وهبي، كما عملت بالتليفزيون المصري في ستينيات القرن العشرين

ابتعدت الفنانة فوزية عبد العليم عن الفن لمدة 20 عاما، بعد زواجها من الدكتور عصمت عبد الكريم، لتهتم ببيتها، وأولادها الثلاث وهم: “نيفين، وحيد، وسوزان”، ولم تعد للعمل بالفن إلا في 1994 م خلال بعض المشاركات الثانوية البسيطة.

لتعود وتقدم أول أدوارها السينمائية عند تقدمها بالعمر، وهي في فيلم “حرامية في كي جي تو” عام 2001 مع كريم عبدالعزيز والفنان طلعت زكريا، ثم شاركت الفنان محمد هنيدي في فيلم “جاءنا البيان التالي”، ورشحها الفنان محمد هنيـدي أيضًا للمشاركة في فيلم “صاحب صاحبه”.

وجسدت فوزية دورها الشهير “أم جاد” في فيلم صاحب صاحبه عام 2002، ولعبت دورا مهما في مسلسل “وكالة عطية” أمام الفنان حسين فهمي، وشاركت أيضًا في مسلسل “يوميات ونيس”، بالإضافة إلى مشاركتها في بعض مسلسلات الست كوم الكوميدية.

وكانت آخر مشاركة لها في مجال التمثيل من خلال فيلم “قاطع شحن” إنتاج عام 2010. بعدها توقفت عن العمل لظروف مرضها الذي عانت منه لمدة 10 سنوات، حتى توفيت يوم 21 يوليو 2019، عن عمر يناهز 80 عامًا.

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