عاصي الحلاني ينعى شقيقته ويشكر المعزّين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعى النجم اللبناني عاصي الحلاني شقيقته التي توفيت السبت الماضي، متوجهاً بالشكر إلى كل من تقدّم بتعزيته.

وغرّد الحلاني في حسابه عبر “تويتر”، وكتب: “‏إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أسرتي أشكر كل من قدّم لنا التعزية الصادقة والمواساة في وفاة أختنا الغالية الحجة حياة. نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته”.

وجرى تشييع شقيقة الحلاني ودفنها في مقابر عائلتها بقرية الحلانية بالبقاع، ضمن حالة عائلية خاصة.

من أسرة موقع بتجـرد نتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى الفنان عاصي الحلاني وعائلته، راجين من الله العلي العزيز أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته ويرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.