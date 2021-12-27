سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بكورونا: “دعواتكم حبايبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الممثلة السورية سوزان نجم الدين إصابتها بفيروس كورونا من خلال منشور نشرته عبر حسابها في “إنستغرام”.

وكتبت سوزان نجم الدين: “الحمدلله ختمنا هذه السنة بكورونا وسنفتتحها بكورونا، وكل شيء من عند الله يا محلاه… دعواتكم حبايبي”.وطالبت نجم الدين متابعيها بتوخي الحذر لأن الفيروس أصبح سريع الانتشار، وأضافت: “حماكم الله وأبعد عنكم أي سوء وأي مرض، عسى أن تبقوا بخير بإذن الله تعالى”.

يذكر أنّ نجم الدين نشرت منذ يومين صورة برفقة عائلتها بمناسبة عيد الميلاد وعلقت عليها قائلة: “لا تكتمل الفرحة إلّا مع العائلة التي أحبّها كثيراً، وانشاء الله نجتمع قريباً مع كل الذين كانوا غائبين. من العائلة والأحباب كل عام وأنتم وعائلاتكم وأحبابكم بألف خير”.