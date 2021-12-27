آخر تطورات دعوى شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور مفاجئ بالدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري ضد الفنان محمد رمضان يطالب فيها بسحب التراخيص الصادرة للفنان بالتمثيل والغناء، وشطبه من نقابتَي المهن التمثيلية والموسيقية، أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى الى هيئة مفوّضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها.

وكشف شعبان سعيد، محامي نقابة المهن التمثيلية موقف النقابة من محمد رمضان، مؤكداً أن هذه الدعوى أُقيمت ضد محمد رمضان واختصوا بها نقابة المهن التمثيلية لكونه مسجّلاً فيها، وهذه الدعوى رُفض فيها الشق العاجل بشرط، وأحيلت الى المفوضين لكتابة تقرير في هذا الشأن.

وتابع شعبان أن نقابة المهن التمثيلية تحضر بصفتها ممثلةً في هذه الدعوة، والنقابة تقف مع أعضائها سواء محمد رمضان أو غيره، وخصوصاً ضد من يرفعون دعاوى كيدية مثل هذه الدعوى… وأضاف: “وسيأتي رفض هيئة المفوضين برفض الدعوى مثل رفض الشق العاجل، وهذه الدعوى نهايتها الرفض مثلها مثل دعاوى كثيرة رفعها المحامي سمير صبري”.

يُذكر أن محمد رمضان يواصل التحضيرات الخاصة بمسلسله الرمضاني المقبل 2022، والذي يحمل اسم “مشوار لحد هناك”، ويجمعه بالفنانة دينا الشربيني.