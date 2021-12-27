بصورة “سيلفي”.. أحمد حلمي يكشف كواليس تصوير فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد حلمي عن أجواء تصوير فيلمه الجديد “العيل”، وذلك من خلال صورة “سيلفي” التقطها أثناء تأديته أحد المشاهد وهو واقف في شرفة شقته في الفيلم مع عائلة إسكندرانية في شرفة الشقة المجاورة.

ونشر حلمي الصورة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الرسمي في “إنستغرام” وعلّق عليها قائلاً: “ألذ سيلفي”.

ويتواجد النجم أحمد حلمي حالياً فى الإسكندرية من أجل تصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد “العيل”، والذي يجسد شخصيتين خلال أحداثه، كما يواصل التصوير بشكل يومي ليتمكن صنّاع الفيلم من عرضه في الموعد المحدد له.

وأعلن أحمد حلمي الانتهاء من تصوير أغلب مشاهد الفيلم، وقد انضم الى أسرة العمل أخيراً الفنان أحمد مالك، والذي بدأ تصوير مشاهده في الأسابيع الماضية الى جانب حلمي.

ويشارك حلمي فى بطولة فيلم “العيل” كلٌ من: عمرو عبد الجليل ونسرين أمين وروبي ونور إيهاب وأحمد مالك، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.