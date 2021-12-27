فنان العام.. تامر حسني في حلقة “مش عادية” مع منى الشاذلي ليلة رأس السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفالا برأس السنة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، يذاع يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc، بحسب بيان رسمي.

يتحدث تامر خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.

كما يحكي لأول مرة عن بدايات ظهور موهبته الغنائية على سلالم الجامعة، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية.

وخلال اللقاء يقدم تامر مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير مع جمهور الأستوديو، كما يقدم عددا من الاستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة في التأليف والإخراج والتقليد في عرض تفاعلي متواصل مع الجمهور

وأعلن تامر حسني عن اللقاء المميّز مع منى الشاذلي ليلة رأس السنة من خلال صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورًا من الحلقة وعلّق قائلاً: “انتظروني ان شاء الله مع الإعلاميه الجميله منى الشاذلي في حلقه بجد مش عاديه في سهرة رأس السنه و كل الشكر والتقدير لإدارة التليفزيون المصري من خلال محطة ال cbc على تكريمي بدرع ((فنان العام))”.