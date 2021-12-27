هيفاء وهبي تتعاقد على بطولة فيلم جديد.. التصوير أول أيام السنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة مميّزة للجمهور، أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن تعاقدها رسميًا على بطولة فيلم جديد من المقرر البدء بتصويره مطلع يناير الجاري بمشاركة عدد من الممثلين.

وكشفت هيفاء وهبي في منشور عبر خاصية “الستوري” في موقع “إنستغرام”، أنها تتعاون في الفيلم مع الأساتذة ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وسيتم تصوير المشاهد الأولى من العمل في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت هيفاء: “ومضيت عقد الفليم الجديد مع الاساتذة ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وهنبتدي التصوير أول أيام السنة في باريس الله يتمم على خير”.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي، على الصعيد التمثيلي، كان في الدراما من خلال مسلسل “اسود فاتح”، من تأليف أمين جمال، شريف يسري، إبراهيم ربيع، حمدي التايه، ومن إخراج كريم العدل، وشارك في بطولته أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، روجينا، معتصم النهار، فراس سعيد، أحمد الشامي، ورانيا منصور.

أما على صعيد الغناء، فكانت آخرة أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت”، الذي جاء على طريقة “الديو” مع الفنان أكرم حسني، وهو من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج “أيديولوچي” للإنتاج الفني، وإخراج حسام الحسيني.