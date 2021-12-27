شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنية تتر البداية والنهاية لمسلسل "شارع 9" بصوت جنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة جنات في أغنية تتر بداية ونهاية مسلسل "شارع 9" مع الشاعر حسين مصطفى محرم والملحن مصطفى العسال والموزع محمد العشى، وتتناسب الأغانى مع طبيعة العمل الذى كتبه السيناريست حسين مصطفى محرم، وهو من بطولة كل من الفنانة رانيا يوسف ومحمود عبد المغنى، حيث انتهى أبطاله من تصوير جزء كبير منه خلال الأيام الماضية بمنطقة الحزام الأخضر على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وجمعت المشاهد عددًا كبيرًا من الفنانين، ولم يستقر حتى الآن على موعد عرضه.

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، ماجد الشريف، حسام فارس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" قبل عامين، وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

من ناحية أخرى، كان آخر البوم جنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية ، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

وكانت آخر أعمال الملحن مصطفى العسال أغنية "هتشتاقوا" التى طرحتها مؤخرا النجمة أنغام وحققت نجاح كبير وهى من كلمات عمرو يحيى وتوزيع عمرو الخضرى .