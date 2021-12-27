شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مخرج Big Little Lies عن عمر يناهز 58 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن وفاة المخرج العالمي جين مارك فالي، صاحب المسلسل الشهير Big Little Lies، عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، بدون الإعلان ان سبب الوفاة حتى الأخر، حيث كشف موقع فاريتي في تقرير له ان المخرج الشهير توفي في مدينة كيبيك وسط كندا صباح اليوم.

وفى بيان نقله الموقع الشهير من صديق المخرج الراحل، ناثان روس، الذي قال فيه "دافع جان مارك عن الإبداع والأصالة وتجربة الأشياء بشكل مختلف، لقد كان فنانًا حقيقيًا ورجلًا كريمًا ومحبًا، كل من عمل معه لم يستطع إلا أن يرى الموهبة والرؤية التي يمتلكها، لقد كان صديقًا وشريكًا مبدعًا وأخًا أكبر لي، سيُفتقد المايسترو بشدة ولكنه يريحه من معرفة أسلوبه الجميل وعمله المؤثر الذي شاركه مع العالم".



المخرج الراحل

مسلسل Big Little Lies ينتمى لفئة دراما الجريمة، عرض لأول مرة على قناة "اتش بى أو" فى 19 فبراير من عام 2017 الجارى، وهو مبنى على رواية للكاتبة ليان موريارتى، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم ريس ويذرسبون، نيكول كيدمان، شايلين وودلى، الكساندر سكارسجارد، لورا ديرن، وتدور قصته فى أجواء درامية حول 3 أمهات لأطفال صغار فى الروضة، تتعرض حياتهم التى تبدو رائعة للغاية، لتغير كبير للغاية وتنقلب رأساً على عقب عندما يتم ربطهن بجريمة قتل.