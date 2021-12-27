تانيا قسيس تتألق مع الأوركسترا الخاصة بها فى إكسبو دبى 2020

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القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة اللبنانية الفرنسية تانيا قسيس مع الأوركسترا الخاصة بها في إكسبو 2020 دبي أقامه الكرسي الرسولي للفاتيكان ممثلاً بالمونسنيور توماش ترافني وإكسبو 2020 لنشر التسامح والأخوّة، مع مشاركة مميزة لجوقة لندن الإنجيلية وجوقة المهرجان.

وقد شهد الحفل تألق من جانب تانيا من خلال أغانيها المعروفة مثل ترنيمة "أفي ماريا" الشهيرة الممزوجة بالصلاة الإسلامية الصوفية "مولاي" كرسالة مهمة من قلب دبي للتسامح، وأحدث إصدار لها "مي سينتي" (هل تسمعني؟) الذي أضيفت إليه كلمات خاصة بهذه المناسبة، بالإضافة إلى أغنيتها العالمية "الأرض للجميع " التي تم انتاجها بالتعاون مع الأمم المتحدة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وقالت قسيس خلال الحفل: "من هذا المكان يا للي صار محور للتلاقي من كل أنحاء العالم، ومع تنوّع الإحتفالية التي نعيشها باكسبو ٢٠٢٠ دبي، نبعث رسالة للإنسانية بكل الألوان".

كما تضمن الحفل مجموعة مختارة من أشهر الأغنيات الميلادية بالإضافة إلى أغنية "Buon Natale A Tutti Quanti" التي وجّهت تانيا قسيس من خلالها أصدق أمنياتها باللغات الإيطالية والإسبانية والفرنسية والعربية والإنجليزية إلى جمهورها من مختلف الجنسيات.



تانيا قسيس فى الحفل



تانيا قسيس