شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: هنيدى والسعدنى خوفونى من "السفارة فى العمارة" والزعيم "فريز بشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم الكبير لطفى لبيب، ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365”، وتحدث عن الدور الذى قدمه وكان نقلة نوعية له، وقال لطفى لبيب: "إحنا كنا 4 ماسكين خط الوسط في الوسط الفني كله أنا وحسن حسنى وعزت أبو عوف وصلاح عبد الله مكنش فيه غيرنا في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات وكل ده، والدور اللى قدمته وكان نقلة نوعية دور ديفيد كوهين السفير الإسرائيلي في فيلم السفارة في العمارة مع الزعيم عادل إمام أنا عملته ولم أكن أتوقع كل هذا من خلال 5 مشاهد فجأة لقيت نفسى بطل".

وتابع: "وفى ناس كتير خوفتنى من دور ده منهم محمد هنيدى قالى أوى يا لطفى الناس بتحبك الناس هتكرهك وصلاح السعدنى قال لطفى لبيب مينفعش في الدور ده الناس بتحبه، واللى جه قالى تجرى بسرعة تعمل الدور ده سعيد حامد وكنت ساعتها بعمل معاه فيلم يا أنا يا خالتى قالى تروح تعمل الدور ده فورًا قالى هيعلم وبالفعل علم وفعلا استطعت انى ازود أجرى وأتواجد".

وأردف لطفى في حديثه: "الزعيم عادل إمام راجل رائع وفريز بشر جدًا بيعرف اللى قدامه ده هينجح ولا لا أو مراحلة و هيخلص، والكل اشتغل معاه و بيساعد ومنساشق واقفته معايا في كل حاجة مثلا لما جيب التورتة في عيد الميلاد قالى خدها معاك وانت خارج هو اللى قالى والمشهد ده أثر جدا، وإحنا جيل مش بيجرى وراء الإفيه بنقدم العمل الفني ولا نسعى وراء الافيه انما النهاردة الكل عاوز يطلع يقول الافيه وخلاص ايه ده".