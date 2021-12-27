شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يوجه الشكر لمن قدموا له العزاء فى وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان الكبير عاصى الحلانى، الشكر لمن قدموا واجب العزاء فى وفاة شقيقته، وقال عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر" منذ قليل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة اسرتي اشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة في وفاة أختنا الغالية الحجة حياة نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".



عاصى الحلانى

رحلت عن عالمنا شقيقة النجم اللبناني عاصى الحلانى، بعد تعرضها لأزمة صحية، وتم دفنها في لبنان بحضور الأهل والأقارب، كما أكد شريف ضياء مدير أعمال عاصى الحلانى فى تصريحات لـ"الخليج 365" .

وكان النجم عاصى الحلانى قد حل مؤخرًا ضيفًا في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على قناة Dmc، وتحدث خلال الحلقة عن والديه وطفولته، قائلاً: "اسمى الحقيقى محمد وهذا الاسم لم أنزعه من داخلى وعايش معى وموجود بكل أوراقى وكل حياتى وبالأخص بينى وبين عائلتى، ولما بفتكر والدى ووالدتى بتذكر هذا الاسم لأنهم فضلوا يندهوا عليا به، واسم عاصى ظل معى بحكم انه اسم الشهرة".

وأضاف عاصى الحلانى: "وأنا عندى 10 سنين كنت بحلم وعندى طموح أكون فنان، والحروب لم تلغِ أحلامى سواء أنا أو كل جيلى، أنا صغير لما أكن أتخيل أنى حتى أطلع على التليفزيون، وأكيد الحظ لعب دور ولما سألنى سيمو أسمر وقالى أنت من وين ولما سمع إنى بغنى الفلكور والتراث اللبناني يمكن كان فرصة أسرع إنهم يقبلونى، لأن كان قليل اللى بيغنى هذا النمط وقتها".

وتابع عاصى الحلانى: "أكتر مشهد لا أنساه وقت الحرب عندما نكون موجودين بالبيوت ومش عارفين القذائف هاتنزل فين ولما نكون في المادرس يفتحوا الأبواب، ويقولوا ارجعوا البيوت وكان الوقت مرعب واحنا راجعين في الشارع لمنازلنا".

وعن أسرته قال عاصى الحلانى: "احنا 13 أخ وأخت ويمكن ده لأن أيام زمان كل عيلة بتتمنى أن يكون عندهم ولد، وأهلى أنجبوا في الأول 8 بنات، وكان الوالد مصمم لسبب آخر أيضا وهو أنه كان وحيد وعائلة والدى مش عائلة كبيرة وعندى عمتين فقط، فكان عاوز يعمل عائلة كبيرة وأنا رقم 11 في إخواتى".