شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة Peaky Blinders تحتفل برأس السنة على طريقتها الخاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل القائمون على مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، بعيد رأس السنة على طريقتها الخاصة، حيث يشتهر العمل الدرامي بالأكشن والحركة، وهو ما ظهر في الاحتفال برأس السنة في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للمسلسل للنجم العالمي كيليان مورفي صاحب شخصية تومي شيلي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء.

وتشارك الصفحة الرسمية للمسلسل الإنجليزي الشهير من حين لآخر بمقاطع فيديو مختلف من كواليس المسلسل لإشعال حماس متابعيها وجمهورها قبل طرح الموسم الجديد في الربع الأول من العام المقبل عبر الشبكة الامريكية نتفليكس.

وكشفت المنصة الإنجليزية الشهيرة BBC، مؤخرا عن ملامح جديدة للموسم السادس من سلسلة الدراما الشهيرة، ظهر من خلالها مشاركة النجم العالمي توم هاردي، بشخصيته الشهيرة ألفي سولومنز، ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الإنجليزية، لقطات جديدة يظهر من خلالها النجم العالمي توم هاردي، وهو يتحدث مع النجم العالمي كيليان مورفي.

وكشفت الصفحة الرسمية لمسلسل دراما العصابات Peaky Blinders، مؤخرًا عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم السادس، للنجمة العالمية أمبير أندرسون، التى تشارك لأول مرة فى الموسم الجديد بشخصية جديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير عبر تويتر، صورة النجمة العالمية أمبير أندرسون، وهى ترتدي ملابس شخصيتها الجديدة التى رجح الكثيرون بأنها بديلة للنجمة العالمية هيلين ماكرورى صاحبة شخصية بولي جراي، التى رحلت عن عالمنا مؤخرًا.