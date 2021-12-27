شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يمارس رياضة الملاكمة.. ويعلق: نحن قتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفنان أحمد العوضى على مشاركة متابعيه وجمهوره بكل جديد فى حياته، وتفاصيل روتين يومه، حتى أوقاته التى يقضيها فى الجيم، إذ نشر أحمد العوضى فيديو جديد له فى أحد صالات الجيم، وهو يمارس رياضة الملاكمة، عبر حسابه الرسمى بفيس بوك، وعلق :"نحن قتلة".

ومن جهة أخرى حرص الفنان أحمد العوضي، على توجيه رسالة للراحل نور الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، حيث نشر صورة له وكتب "رحمة الله عليك يا استاذي ومعلمي، تعلمت منك الكثير والكثير"، وأضاف العوضي في البوست "كنت اول من آمن بي واكتشفني وعلمتني ان الحياة اجتهاد واصرار وتعب ولا نجاح دون تعب، تعلمت منك ان الثقافة مفتاح النجاح وان الفشل بداية نجاح، كنت وما زلت وستظل مثلي الأعلى، بحبك يا نور الفن وستظل حبيبي دائما، ربنا يرحمك ويغفر لك استاذي العظيم".

يأتي هذا بعد أيام من احتفال العوضى، بعيد ميلاده، حيث نشر فيديو لشاب من ذوي الهمم، يدعى حسام الكينج، هنأه فيه بعيد ميلاده قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أحمد.. سنة جديدة وحلوة عليك يا رب.. على الله حكايتك". فيما رد العوضى، على الشاب حسام، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "أحلى حاجة جاتلى النهاردة.. وأنت طيب يا حبيبى وعلى الله حكايتك يا ملك". وسبق أن حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على تهنئة زوجها أحمد العوضى بعيد ميلاده الـ36، حيث إنه من مواليد 12 ديسمبر 1985، ونشرت عبر حسابها على انستجرام العديد من الصور لهما معا في مواقف مختلفة تعبر عن حبهما. وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام احتفال بعيد ميلاد أحمد العوضى، قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبى"، وأرفقتها بالعديد من القلوب.

أحمد العوضى