شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تطرح أحدث أغانيها "الوقت الحلو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، أحدث أغانيها الجديدة "الوقت الحلو" وهى خامس أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

أغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد، وتقول كلمات أغنية "الوقت الحلو"..

الوقت الحلو .. بيطلب لمة ناس حلوين

والناس الحلوة بتشحن.. لما نكون فاصلين

والكلمة الحلوة .. في وقتها بتنور وتبان

والقعدة معاك .. خلتني أعرف معنى الروقان

يذكر أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام.. وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، " Mon Chéri "، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.