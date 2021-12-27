فن ومشاهير

أول تعليق من عاصي الحلاني بعد وفاة شقيقته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت حياة الحلاني شقيقة المطرب اللبناني عاصي الحلاني، قبل ساعات، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وذلك حسب تقارير إعلامية لبنانية.

وتم تشييع جنازة شقيقة عاصي الحلاني ودفنها في مقابر عائلتها بقرية الحلانية في البقاع، وسط حضور العائلة والأقارب.

وفي أول تعليق للفنان عاصي، كتب منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أسرتي أشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة في وفاة أختنا الغالية الحاجة حياة نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".

وعلى جانب آخر، من المقرر أن يحيي النجم عاصي الحلاني، حفلاً غنائيًا، ليلة رأس السنة في العاصمة الأردنية عمان يوم 31 ديسمبر.

ومن المقرر أن يقدم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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