الانتهاء من وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "معالي ماما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الموسيقار محمود الشابوري من تسجيل الموسيقى التصويرية لفيلم "معالي ماما"، وأيضا تم الانتهاء من مكساج وإعداد الموسيقى لطارق علوچ، وتصحيح الألوان شاربل.

وأكد المخرج أحمد نور، في بيان صحفي أنه سوف يتم طرح برومو العمل خلال منتصف شهر يناير المقبل .

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة المطربة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة، إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد