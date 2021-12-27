ربيع هنيدي يكشف عن صورة من منزل عمرو دياب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عن صورة قديمة من منزل الهضبة عمرو دياب، عام 1989.

ونشر هنيدي صورتين مجمعتين في مقطع فيديو ممزوج بأغنية "متخافيش"، من أول صورة جمعته بالهضبة حتى أخر صورة من داخل سيارته في دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق ربيع هنيدي: "رحلة صداقة ونجاح مع الغالي عمرو دياب من أول زيارة لي إلى منزله في القاهرة، عند تقديمه أغنية (متخافيش) 1989، وحتى أخر لقاء جمعنا في جولة بسيارته في دبي، وجديده كتر من قربك 2021، فعلا الهضبة نجم خارج المنافسة ولا يتكرر".

وأعلن عمرو دياب مؤخرًا عن قرب طرح أغنيته "خلى الحجر ينطق" وهي كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

كما أعلن أيضًا عن قرب طرح أغنيته الجديدة "كتر من قربك" وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم وهندسة صوت أمير محروس.