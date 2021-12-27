بالفيديو| مارك لطفي يتحدث عن أسباب عدم عرض فيلم "سعاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص المنتج مارك لطفي، على شرح طبيعة الخلاف الدائر بين صناع فيلم "سعاد" والأسباب الرئيسية وراء عدم عرض الفيلم حتى الآن، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال مارك أحد منتجي الفيلم: كنت أتمنى أن أتحدث للإعلام حاليًا عن عرض الفيلم للجمهور ونجاحه، لكن للأسف الشديد أتحدث عن أمور أخرى، موضحًا أنه كمنتج متشوق لعرض الفيلم، ومن مصلحته الأساسية أن يتم عرض الفيلم "أي منتج بيكون عاوز فيلمه يتعرض أمام الجمهور".

وأضاف لطفي، أن المشكلة الأولى التي تسببت في عدم عرض الفيلم هو عدم وضع اسمه بشكل صحيح على التترات بالشكل المنصوص عليه في العقد "الأول اسمي في تتر الفيلم محطوط بشكل مخالف للعقود ومخالف للتسجيل بتاع الفيلم، لازم تكون مطابقة للعقود، مكتوب منتج مشارك في ذيل القائمة كإني ضيف على الفيلم، غير إني مش واخد حقوقي المالية".

وأشار إلى أن هناك مجموعة أطراف لديهم نزاع قضائي على الفيلم والموضوع لا يستحق؛ والقضايا ليست من طرفه ولكنها من طرف المنتج الآخر والمخرجة والمؤلف، فيما رد عليه أديب: "ليه يعني ده كله، ده فيلم صغير يعني هو فيلم الناصر صلاح الدين؟"، فيما أكد المنتج: "طبقا لمستندات الفيلم تصريح التصوير واضح فيه أنني شركة إنتاج ويجب أن يكون الفيلم مسجل في إحدى شركات الإنتاج ومن الواضح أن هناك التفاف من الآخرين".

وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول السيناريو فالتتر ولوحة العمل عليها أسماء المؤلفين والرقابة منحتهم خطاب رسمي أن الفيلم مسجل لديها بأسماء المؤلفين لكنهم يتعمدون قص البند الخاص بهذا من الوثيقة.

وأكد أن أي نظرة منصفة على التتر ستحدد من المظلوم وكيف وقع عليه هو هذا الظلم .

وأكد أن مستشاره القانوني حسام لطفي تواصل هاتفيا مع موزع الفيلم محمد حفظي وبالفعل حدثت مراجعة مالية بعد اتهاماتهم له وثبت منها حقه وصحة موقفه وتم الاتفاق على وضعه الصحيح على التترات كمنتج وعلى جميع حقوقه الأدبية والمالية لكنهم لم يلتزموا.

وأوضح "أنا جاهز للتنازل عن الفيلم من يوم غد وعلى استعداد لعمل صلح وأدعو الجميع لعمل صلح والتنازل من الطرفين، ولم أسجل نفسي أنني مؤلف الفيلم وكما نعلم جميعا حق المؤلف تواجده في تترات الفيلم ولو شاهدت تترات الفيلم سوف تجد الأستاذة أيتن والأستاذ محمود عزت موجودين كمؤلفين ولكن تم وضع اسم مارك لطفي بشكل غير صحيح وأخلوا بكل حقوقه الأدبية والمالية".

فيلم "سعاد" من إخراج أيتن أمين - سيناريو: أيتن أمين ومحمود عزت - وإنتاج: سامح عواض، درة بوشوشة، محمد حفظي ومارك لطفي.