عاصي الحلاني فارس بأخلاقه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 17 دقيقة

لم ينل المطرب عاصي الحلاني لقب الفارس من فراغ، فهو رغم أنه محترف في ركوب الخيل لكنه فارس أيضا بأخلاقه لما يتسم فيه من رقي في التعامل مع الناس سواء المقربين منه أو المعجبين وحتى أهل الاعلام والصحافة. بدأ الحلاني مسيرته الفنية منذ ثلاثين سنة تقريبا عندما شارك في برنامج ” ستديو الفن” وتخرج منه نجما لامعا بعدما لمع في اداء الأغاني التراثية مثل الميجانا والعتابا والهوارة. ومع مرور الأيام استطاع أن يتربع على عرش الاغنية اللبنانية وبات اسمه من أهم المطربين اللبنانيين المنتشرين في العالمين العربي والإغترابي.

لم يكتف الحلاني بغناء التراث بل قدم العديد من الأغنيات التي حققت انتشارا كبيرا بعيدا عن لونه الذي بدأ فيه فجاءت أغنية “يا ميمة جنب الخيمة” بمثابة باسبور فني جديد لنجم اختار اللون البدوي ونجح فيه بشكل كبير. من ثم توالت ألبوماته الناجحة سنة تلو الأخرى ووقف على أهم المسارح ومنها قرطاج وجرش ودار الأوبرا المصرية وأولمبيا وغيرها.

هذا العام أصدر عاصي الحلاني ألبوما جديدا بعد توقف أكثر من عام بسبب جائحة كورونا والوضع الأمني والسياسي في لبنان وقد حمل الألبوم عنوان ” كل الفصول” الذي تضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة ومنها ديو جمعه بأبنه الوليد الحلاني بعنوان “حبيبي” وقد لاقى هذا الديو استحسان الناس لكن باقي الاعمال لم تحظ بالانتشار الكبير نظرا للأوضاع السيئة التي يمر بها لبنان كما أن موضة الالبومات التي تتضمن ١٤ أغنية لم تعد رائجة إذ أن الأغاني المنفردة باتت مطلوبة في السوق وذلك بسبب وجود مواقع التواصل الإجتماعي حيث باتت شركات الانتاج تعتمد الترويج لأعمالها عبر هذه المواقع مما يمنع التركيز على أكثر من أغنية. ورغم ذلك يبقى عاصي الحلاني صاحب أرشيف فني كبير وعندما يقف على خشبة المسرح يقلب الدنيا لأنه ملك المسرح بإمتياز.