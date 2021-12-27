تعليق ناري من “فيدرا” بعد وصف “دينا” لها بالشريرة! – أعرف ماذا قالت

كتب امير فتحي في الاثنين 27 ديسمبر 2021 06:57 مساءً - رغم مرور ما يزيد عن عشرين عامًا على رحيل زوجهما المخرج سامح الباجوري، لم تتغير طبيعة العلاقة بين الراقصة دينا والفنانة فيدرا، إذ دائمًا ما تؤكدان في أي لقاء إعلامي، أن حبل الود بينهما لم يكن ممدودا منذ البداية، فأعترفت الأولى بكرهها للثانية، التي كان لها تصريحا تليفزيونيا، قالت فيه إنها لا تلقي عليها السلام وليس بينهما ودا

حيث هاجمت الراقصة دينا في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” المذاع على قناة الحياة ؛ الفنانة فيدرا بمجرد عرض عمرو الليثي لصورة فيدرا؛ علقت عليها دينا وقالت: “مبطيقهاش أنت جايبلي صورتها علشان اقول كدة، ست شريرة وسوده ومش لطيفة”.

وتابعت: “مفيش حاجة بينا اساسًا أنا معرفهاش بس هي شريرة، هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة وانا اتجوزته بعد ما اطلقت منه بـ10 سنين، وقررت إنها تصاحب حماتي، وتقلبها عليا هي ست شريرة، فأنا بكرهها، ومش مضطرة أجامل”.

وفي أول تعليق للفنانة فيدرا على تصريحات دينا الأخيرة التى هاجمتها فيها، أكدت أنها لا تهتم بمثل هذا النوع من التصريحات، حيث قالت فيدرا عن دينا :” تصريحاتها عني أي كلام طبعا؛ عادي، سيبوا الناس تتكلم”.

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من هو سامح الباجوري؟

وبالتعريف عن سامح الباجوري، الذي عاد اسمه إلى التداول بعد تصريحات دينا الأخيرة عن فيدرا، هو مخرج مصري ولد عام 1961، بدأ حياته كمساعد مخرج في فيلم (سمك لبن تمر هندي) عام 1988 و(الإمبراطور) بطولة الفنان الراحل أحمد زكي عام 1990، ثم اتجه للتأليف عبر فيلم (الباشا) عام 1993، وفي عام 2001 أخرج فيلم (كرسي في الكلوب)، ثم توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

سامـح الباجوري هو الشقيق الأكبر للمخرج هادي الباجوري زوج الفنانة المصرية ياسمين رئيس، وتزوج سامح من الفنانة فيـدرا وهي في عمر الـ 17. ثم إنفصلا، وبعدها بـ 10 سنوات تزوج من الفنانة دينـا وأنجب منها ابنهما الوحيد “علي”.

يُشار أن الفنانة دينا كشفت أيضًا خلال حوراها مع الإعلامى عمرو الليثـي أنها قامت بكتابة وصيتها مرتين كان آخرها حين أصيبت بفيروس كورونا، خاصة وانها كانت تمر بحالة إعياء شديدة كما أعلنت دينا خلال حوارها أنها أجرت عملية تجميل في أنفها منذ 4 سنوات؛ بعد أن أصيبت بكسر فى الغضروف.

كما كشف دينا انها تزوجت 9 مرات، مؤكدة انها لم ترتبط بأي شخص من الوسط الفني؛ لأنها تعتبرهم بمثابة زملاء.

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