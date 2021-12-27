شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن وتار مؤلفًا لفيلم ياسمين صبرى الجديد "شغل عصابات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار النجمة ياسمين صبرى على السيناريست أيمن وتار لكتابة فيلمها الجديد "شغل عصابات" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، حيث بدأ وتار في كتابة سيناريو الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأسابيع المقبلة.

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، بدرية طلبة، عارفة عبد الرسول، عفاف مصطفى، علاء حسنى، مروى عيد، كارولين عزمى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام.

واختيرت النجمة ياسمين صبرى ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر" tccandler، عبر موقع "إنستجرام"، لتكون النجمة العربية الوحيدة بالقائمة التي تضم العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.