شكرا لقرائتكم خبر عن تاكى عضو فريق إم تى إم يطرح أغنية "سور عالي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تاكى أحد أعضاء فريق إم تى إم أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تحمل اسم "سور عالي" من كلماته، وإخراج نبيل مكاوى، وتقول كلمات الأغنية:

قالولي لازم تعمل هيت

قالولي لازم تضرب لازم تبقى تريند

قالولي خلي بالك من طريق الشهرة

قالولي الأستاذ بره فوت علينا بكره

قالولي قول كلام جديد

قالولي زبط جسمك شيل حديد

إنت فين و هم فين

عيشنا ورا السور العالي

رسينا على البر الثاني

سجن الشهرة مهره غالي

يا تعدي.. يا تعاني

عشنا في ضل الكون بنعافر

عيشنا و شوفنا نجوم اختفت

الساحة بتبدل الفارس

الساحة بتبدل الفارس

مفيش وقت لناس تافهة

مفيش خلق ومفيش مخ لواء واء واء

مفيش حد يقوللي دي جت سهلة

مفيش حد يقوللي مش مستاهلة

شغال على نفسي ماليش دعوة بحد

لا مش مستني أنا آه ولا لأ

كله ماشي بالزق إسأل بيسي النكش

عطلني ماستنكش عطلني ماستنكش

نجم راديو و دش .. نجم فيديو كليبس

نجم ستوديو و ميكس ..إسمه علجيست لست

النجم دين هانتيست النجم في أوضة اللبس

النجم شغله مش إن ..اللي بعده نيكست

ورق كوتشينا بيتفنط ..كوسة و التيته في الننا

كار المزيكا بيتشلفط.. وجب تغيير الستاف

طلينا الفالصو بالدهب.. بدلنا الفن بالهبل..

و آدي النتيجه للأسف.. آدي النتيجه للأسف

عادي المواهب بتبطل.. آدي اللي فاضي بيشطب

آدي اللي عايش عاللقطة آدي النتيجه للأسف

آدي اللي عايش عاللقطة..آدي اللي فاضي بيشطب..

إبن الوز عوام.. إبن النجم فنان..

عللي يقب دبان.. و اللي يطب ننساه ..

النجم يحب الدخان.. النجم يعز المسواك

النجم ده مش إنسان.. نملى عيشته أحكام

نملى عيشته أحكام

طرح مؤخرًا فريق إم تى إم المكون من تاكى ومايكى أغنية تحمل اسم "قبل مامشى" تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع هانى الدقاق عضو فريق مسار إجبارى وهى من كلمات وألحان تاكى، وتوزيع محمد الفارة، وإخراج أحمد البندارى، وهذا الكليب ليس الأول الذى يتعاون فيه فريق إم تى إم مع فريق مسار إجبارى، حيث تعاون فى فيديو كليب سابقا بعنوان "كائن فضائى" وحقق نجاحا كبيرا .