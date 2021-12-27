شكرا لقرائتكم خبر عن 900 ليلة عرض قدمها البيت الفني للمسرح بكل محافظات مصر في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مسرح الدولة خلال عام 2021 حوالي 900 ليلة عرض مسرحي في كل محافظات مصر المختلفة داخل القرى والنجوع، وبيت المسرح شارك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فقد أنتج خلال هذا العام 20 عرض مسرحي جديد، بالإضافة إلى إعادة 43 عرضا مسرحيا نظرا لنجاحهم الجماهيري، وبذلك تجاوز عدد ليالي العرض إلى 900 ليلة عرض بحضور جماهيري وصل إلى 75 الف مشاهد خلال العام بالقاهرة والإسكندرية، وما يزيد على 150 ليلة عرض بـ105 قرية وتوابعهم داخل العمق المصري، بحضور جماهيري تعدي الـ150 ألف شخص.

كما قدم البيت الفني للمسرح ما يفوق علي 400 ليلة عرض مسرحي كانت بالمحافظات المصرية داخل القرى و النجوع، داخل أماكن لم يصبها المسرح من قبل، و ذلك من خلال انطلاقتين للقرى والمحافظات المصرية بعروض البيت الفني للمسرح والتي استمرت 10 أشهر خلال عام 2021 برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن مبادرة حياة كريمة برعاية رئيس الجمهورية.

فالانطلاقة الأولى من فبراير إلى يونيو 2021: عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية التى أعلنها مجلس الوزراء، والتأكد من الحفاظ على سلامة الفرق و الجمهور، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضع البيت الفني للمسرح خطة لتقديم 130 ليلة عرض بـ14 محافظة وهى "البحيرة، الغربية، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الأقصر، مرسى مطروح، بني سويف، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الفيوم"، يقدم بها 8 عروض مسرحية من إنتاج 7 فرق بالبيت الفني للمسرح، عرضين منهم موجهين للأطفال، خلال 4 أشهر فقط، يتضمنون 200 فنان، 35 فنيا، حيث يتوجهون جميعا إلى 80 قرية مصرية، مع التركيز على صعيد مصر و المناطق الحدودية، و ذلك اتساقا مع اتجاه الدولة المصرية للوصول إلى العمق المصري، حيث تقدم العروض بالمراكز و القرى والنجوع، ما بين المسارح و الساحات والمدارس، بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة التي يرعاها فخامة رئيس الجمهورية.

أما الانطلاقة الثانية فكانت من أغسطس 2021 إلى يناير 2022: تتضمن الخطة تجوال 15 عرض مسرحي، منهم ب 20 محافظة و هم" بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان" داخل 200 قرية مصرية، يصل إجمالي ليالي العرض إلى 325 ليلة عرض، من ضمنهم 150 ليلة ضمن مبادرة حياة كريمة داخل 105 قرى مصرية ضمن المبادرة.