شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: أنا صعيدى ورفضت بناتى يمثلوا ومحمد صلاح حارب الإسلاموفوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم الكبير لطفى لبيب، ضيفًا على تليفزيون الخليج 365، وتحدث عن حبه لبناته وخوفه عليهم من دخول مجال التمثيل، وعن رأيه في اللاعب الدولى محمد صلاح.

وقال لطفى لبيب:"أنا عندى 3 بنات الكبيرة مهندسة والمتوسطة تحصص علوم الحاسب والصغيرة في ليسانس أداب إنجليزى وكانت عاوزه تدخل مجال التمثيل وقولتلها لا لسبب بسيط قالتلى عيب ولا حرام قولتلها ولا عيب ولا حرام أنا مشفق عليكى لو اشتغلتى مسرح هتخلصى على 3 الفجر تروحى البيت 4 الفجر هتبقى أم و زوجه إزاى وبعدين أنا صعيدى وبخاف على بناتى أوى لكن مش بغير عليهم أزواجهم هي اللى بتغير عليهم ودائما عينى على مصلحتهم وأنهم يبقوا قدوة للآخرين".

وعن رأى لطفى لبيب، في الدولي المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، رد قائلا:" محمد صلاح كثيرا ما أندهش من هذا التكوين الجميل البديع مصري شيء يفرح محمد صلاح هو اللى بيدوب الأصولية ويمثل مصر في الخارج لأن محمد صلاح بيلغى حاجة اسمها الإسلاموفوبيا بيحاربها و ده اللى مطلوب ده غير أنه لاعب ماهر جدا وهداف إنجلترا".